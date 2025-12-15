Kung Fu Terni diciotto medaglie l’oro alla gara nazionale CKA | Preparazione determinazione e grande spirito sportivo

La Kung Fu Terni si distingue alla trentatreesima edizione della gara nazionale CKA, ottenendo diciotto medaglie d'oro. Un risultato che testimonia l'impegno, la preparazione e lo spirito sportivo della squadra, guidata dai Maestri Luca Primavera e Alessandro Bufi. Un successo che conferma la qualità e l'eccellenza della scuola di arti marziali nella regione.

Un successo da rimarcare per la Kung Fu Terni. La squadra guidata dai Maestri Luca Primavera e Alessandro Bufi ha partecipato alla gara nazionale CKA, giunta alla trentatreesima edizione. La location del PalaBarton di Perugia ha ospitato una competizione che rappresenta un appuntamento fisso