Keith Kellog sottolinea l'importanza di comprendere Donald Trump anziché temerlo, evidenziando la complessità della situazione in Ucraina. Secondo l’ex inviato della Casa Bianca, gli accordi di pace dipendono principalmente da garanzie di sicurezza, mentre l’Europa mostra divisioni nel sostegno a Kiev. La questione rimane aperta, e la pace nel conflitto ucraino appare ancora lontana.

L’ex inviato della Casa bianca: «Il fulcro degli accordi sono le garanzie di sicurezza L’Europa vuole sostenere Kiev ma non è unita. La Groenlandia? Necessaria per noi». Parla dalla sua casa di Alexandria, a pochi chilometri da Washington, mentre la città è ricoperta da una coltre di neve di due metri e fuori la tempesta non accenna a calmarsi. Il generale Keith Kellog è stato inviato speciale per la Casa Bianca in Ucraina fino al 31 dicembre 2025. Lui conosce bene Trump e, prima di iniziare questa intervista, ci tiene a sottolineare che il presidente degli Stati Uniti non va temuto, ma capito. 🔗 Leggi su Laverita.info

