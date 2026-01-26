Juventus Women Parma 1-0 LIVE | Bonansea per il vantaggio bianconero Krumbiegel ci prova da fuori

Segui la cronaca in tempo reale di Juventus Women-Parma, partita valida per l’undicesima giornata di Serie A Women. La sfida, conclusa con un risultato di 1-0, vede il gol di Bonansea e un tentativo di Krumbiegel da fuori area. Di seguito, sintesi, moviola, tabellino e dettagli sullo svolgimento dell’incontro.

di Mauro Munno Juventus Women Parma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la undicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Undicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dal doloroso ko in campionato con l’Inter, parzialmente metabolizzato con la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli. Le bianconere non possono però più sbagliare in campionato, a cominciare dalla gara odierna con il Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Parma 1-0: sintesi e moviola. 40? Tiro Krumbiegel – Prova a sorprendere dalla distanza Ceasar, fuori dai pali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui la diretta di Juventus Women vs Parma, valida per l'undicesima giornata di Serie A Women.

St. Polten Juventus Women 0-0 LIVE: ci prova da fuori Carbonell

