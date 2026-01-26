Juventus Women Parma 1-0 LIVE | Bonansea per il vantaggio bianconero Krumbiegel ci prova da fuori
Segui la cronaca in tempo reale di Juventus Women-Parma, partita valida per l’undicesima giornata di Serie A Women. La sfida, conclusa con un risultato di 1-0, vede il gol di Bonansea e un tentativo di Krumbiegel da fuori area. Di seguito, sintesi, moviola, tabellino e dettagli sullo svolgimento dell’incontro.
di Mauro Munno Juventus Women Parma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la undicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Undicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dal doloroso ko in campionato con l’Inter, parzialmente metabolizzato con la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli. Le bianconere non possono però più sbagliare in campionato, a cominciare dalla gara odierna con il Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Parma 1-0: sintesi e moviola. 40? Tiro Krumbiegel – Prova a sorprendere dalla distanza Ceasar, fuori dai pali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus Women-Parma Femminile 1-0 - Bonansea sblocca il match! Primo gol stagionale8’ - Primo vero squillo della Juventus! Azione collettiva conclusa da Tatiana Pinto che scalda i guantoni a Ceasar, che blocca senza grossi affanni. Ma la Juve comincia a spingere. 3’ - Bonansea prova ... tuttojuve.com
Juventus Women-Parma Femminile 0-0 - Squillo bianconero con Tatiana Pinto8’ - Primo vero squillo della Juventus! Azione collettiva conclusa da Tatiana Pinto che scalda i guantoni a Ceasar, che blocca senza grossi affanni. Ma la Juve comincia a spingere. 3’ - Bonansea prova ... tuttojuve.com
