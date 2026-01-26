Juventus Spalletti | Il mercato non è chiuso

In vista della partita tra Juventus e Napoli, Luciano Spalletti ha commentato l’andamento del match e ha parlato delle future strategie di mercato. Dopo la rinuncia all’acquisto di Youssef En-Nesyri, l’allenatore ha sottolineato che il mercato non è ancora chiuso e che potrebbero esserci ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. Le sue parole indicano una certa attenzione alle opportunità ancora disponibili per rinforzare la rosa.

In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha analizzato il match Juventus-Napoli con soddisfazione ma ha lanciato un messaggio diretto e inequivocabile sul mercato attaccanti, dopo che l'operazione Youssef En-Nesyri è definitivamente sfumata nelle ultime ore. Il marocchino, vicinissimo (accordo Juve-Fenerbahce su prestito da 5 milioni con diritto a 20 milioni), ha

