Juventus | Spalletti preme per il mercato

La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, sta affrontando un momento di crescita dopo la recente vittoria a Pisa. Tuttavia, la partita ha evidenziato alcune aree di miglioramento che il tecnico intende affrontare già nel mercato di gennaio. La società è attenta alle esigenze della squadra e lavora per rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide, mantenendo un approccio strategico e mirato.

La vittoria sofferta a Pisa ha confermato la crescita della Juventus sotto Luciano Spalletti, ma ha anche messo in luce alcune lacune che il tecnico vuole colmare già a gennaio. La sfuriata negli spogliatoi all’intervallo – motivata da una prima frazione troppo remissiva – ha acceso i riflettori sulla necessità L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti preme per il mercato Leggi anche: Juventus, anche Spalletti boccia il mercato Leggi anche: Juventus, Spalletti: mercato mirato o rivoluzione? La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Juventus, Spalletti rinnova? Cosa filtra dopo le prime settimane del tecnico di Certaldo in bianconero; Spalletti elogia Gasperini: È come Sacchi. Poi cita Totti in conferenza stampa; Ricci, l'idea Juve: Allegri non lo vede e con Spalletti può rinascere. Ma il Milan per ora dice no; Il piano della Juventus per il mercato di gennaio: non solo il centrocampo, possibili altri tre rinforzi mirati. Juventus, la sfuriata di Spalletti accelera il mercato: assalto a Bernabé, l'ultima idea per Frattesi, chi parte - Sprint sul mercato: c'è un nuovo piano per arrivare a Frattesi. sport.virgilio.it

Juventus, Spalletti accelera sul mercato: Hjulmand obiettivo per il centrocampo ma... - Juventus, Spalletti accelera sul mercato: Hjulmand obiettivo per il centrocampo Luciano Spalletti ha già messo mano alla Juventus, lavorando per valorizzare al massimo la rosa sia in Serie ... tuttojuve.com

Mercato Juve, Spalletti rassegnato all’addio del bianconero che vuole tornare titolare: il club chiede un indennizzo e valuta tre sostituti - Mercato Juve, Spalletti rassegnato all’addio del bianconero che vuole tornare titolare: il club chiede un indennizzo e valuta tre sostituti Il calciomercato Juve di gennaio si prepara a registrare una ... juventusnews24.com

Spalletti ha rilanciato la Juventus in due mesi Due mesi non sono una stagione, però sono un bel segnale. Spalletti non solo ha messo la freccia sui predecessori Tudor (1,76 punti di media in Serie A con la Juventus) e Thiago Motta (1,79), ma in questo m - facebook.com facebook

#Spalletti dall’inizio Dove sarebbe la #Juventus in classifica x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.