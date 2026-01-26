Juve spazientita da En-Nesyri | riprendono i contatti per Chiesa e Zirkzee

La Juventus riprende i contatti per le operazioni di mercato relative a Chiesa e Zirkzee, considerando anche l'interesse per En-Nesyri. Tuttavia, l'attitudine del giocatore marocchino, scettico sulla formula del prestito, ha creato alcune distanze con i bianconeri. Chiellini ha chiarito che non è prevista un'acquisizione definitiva di En-Nesyri, mantenendo un approccio sobrio e pragmatico nelle trattative.

En-Nesyri chi? Jonathan David, per dirla alla Spalletti, fa sbam e segna al Napoli. E quando lo Stadium si alza in piedi per applaudire l’uscita del canadese, Yildiz timbra il 2-0 da falso nove. Della serie: En-Nesyri tieniti i tuoi dubbi e resta dove sei. Quello che non racconta il 3-0 al Napoli, lo ha chiarito Giorgio Chiellini a Sky nel pregara: "En-Nesyri - ha spiegato il braccio destro dell’ad Comolli - è perplesso sulla formula, per noi trattativa chiusa. Non possiamo e non vogliamo acquistarlo a titolo definitivo. Vediamo se spunteranno nuove occasioni, restiamo vigili". Antenne dritte, ma pressione in calo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

