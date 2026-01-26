Juventus | En Nesyri sfumato

Il 26 gennaio 2026 conclude ufficialmente la trattativa tra Juventus e Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino ha scelto di non accettare la proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto, preferendo un ritorno al Siviglia o la permanenza al Fenerbahçe. La società bianconera ha quindi rinunciato al trasferimento, lasciando ancora aperta la possibilità di future operazioni di mercato.

Juventus, En-Nesyri non entusiasto della JuventusEn-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, ha espresso la sua preferenza per il ritorno al Siviglia, ritenendo questa soluzione più in linea con i propri obiettivi.

Juventus: idea En-NesyriLa Juventus valuta l’acquisto di En-Nesyri, un attaccante che risponde alle esigenze del club.

