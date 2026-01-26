La Juventus conferma la propria posizione sulla questione En-Nesyri, mantenendo una linea decisa e senza ulteriori proroghe. Dopo aver dato un ultimatum ormai scaduto, il club intende proseguire senza indugi, valutando le prossime mosse in modo chiaro e determinato. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione definitiva nel rispetto delle proprie strategie e tempistiche.

La Juventus va avanti senza aspettare. Sul tavolo resta la situazione legata a Youssef En-Nesyri, ma la linea del club è ormai definita: nessun passo indietro, nessuna attesa supplementare. In queste ore gli agenti dell’attaccante sono in Turchia per discutere una possibile uscita, mentre da Torino filtra una posizione rigida. L’intesa tra i club, nei giorni scorsi, era stata costruita con il Fenerbahce sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. L’operazione, però, si è inceppata sul fronte del giocatore, che ha manifestato perplessità sulla formula e ha preso tempo proprio mentre si è riacceso l’interesse del Siviglia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, linea dura su En-Nesyri: ultimatum scaduto, si va avanti

