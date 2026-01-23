Calciomercato Juve LIVE | avanti per En-Nesyri Juve vigile su Juanlu Sanchez Chelsea e non solo su Douglas Luiz

Segui con attenzione le ultime novità del calciomercato della Juventus: in corso trattative per En-Nesyri, interesse su Juanlu Sanchez e monitoraggio di Douglas Luiz, seguito anche da Chelsea. Restiamo aggiornati in tempo reale su indiscrezioni, incontri e sviluppi delle trattative, offrendo un quadro chiaro e preciso delle operazioni in corso.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Argomenti discussi: Mercato Juve, le ultime news sull'attaccante: come stanno le cose; Calciomercato live: Juve, tutto su En-Nesyri, incontro per Kessié. Napoli, torna Insigne; Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta; Le notizie di calciomercato del 20 gennaio 2026: Juve spedita su En-Nesyri, l'Inter piomba su Dibu Martinez.

