L’Italia si trova sotto l’influenza di una nuova ondata di perturbazioni atlantiche, che portano piogge diffuse e neve a basse quote. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, il maltempo continuerà a caratterizzare il territorio anche nelle prossime giornate, con condizioni meteorologiche instabili e persistenti. È importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare al meglio questa fase di condizioni climatiche avverse.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Starter Templates Image - rain, girl, umbrella-5676157.jpg Prosegue senza sosta il via vai di perturbazioni atlantiche sul bacino del Mediterraneo, con una fase di maltempo persistente destinata ad accompagnarci anche nel corso della prossima settimana. Piogge diffuse, vento forte e nevicate fino a quote relativamente basse caratterizzeranno lo scenario meteorologico su gran parte dell’Italia. Già dalla seconda parte di sabato è atteso un nuovo e deciso peggioramento che coinvolgerà soprattutto il Centro-Nord, con precipitazioni estese e neve sui rilievi alpini e appenninici. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Maltempo protagonista sull’Italia: nuova ondata di perturbazioni con piogge diffuse e neve a bassa quota

Meteo, ondata di maltempo artico sull'Italia, neve a bassa quota e allerte in cinque regioni: ecco doveUn'ondata di maltempo artico interessa l'Italia, con neve a bassa quota e allerte nelle regioni più colpite.

Gelo artico sull’Italia: piogge e neve a bassa quota, Epifania all’insegna del maltempoUn’ondata di aria artica sta interessando l’Italia, portando temperature in calo e condizioni di maltempo diffuso.

