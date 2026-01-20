Cedolare secca gli esperti | Ecco come il settore cambierà con le nuove regole
L’introduzione delle nuove norme sulla cedolare secca, in vigore dal 2026, modifica alcuni aspetti della tassazione sugli immobili in affitto. Con aliquote confermate e nuove obbligazioni fiscali per determinate tipologie di locazioni, proprietari e professionisti devono aggiornare le proprie strategie di gestione. In questo articolo, analizziamo le principali novità e come queste influenzeranno il settore immobiliare, offrendo un quadro chiaro e preciso delle future regole.
Firenze, 20 gennaio 2026 – Il tema della cedolare secca è sempre più di attualità. Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e Ceo di Apartments Florence, spiega le nuove regole con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla cedolare secca previste dalla legge di Bilancio 2026, che confermano l’aliquota al 21% per il primo immobile e al 26% per il secondo ma introducono l’obbligo di apertura della Partita Iva in caso di locazione turistica di più di due appartamenti, molti proprietari si interrogano su come adeguare correttamente la gestione dei propri immobili. “Dal terzo immobile in locazione turistica si configura il reddito d’impresa: o si rientra nel medio periodo oltre i 31 giorni, oppure si apre la Partita Iva ”, spiega. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tennis: Atp vara nuove regole contro il caldo estremo. Ecco cosa cambierà dalla prossima stagioneL'ATP ha approvato nuove regole per affrontare il caldo estremo durante le competizioni.
Leggi anche: Manovra 2026, emendamenti in arrivo, dalla flat tax al 5% per gli under 30 alla cedolare secca al 26% per affitti brevi, tutte le proposte
Affitti brevi, cedolare secca o partita IVA? Le novità dal 1° gennaio - Affitti brevi, la cedolare secca si presenta in versione ristretta dal 1° gennaio 2026. La tassazione agevolata dei redditi relativi a contratti di affitto fino a 30 giorni incontra i limiti previsti ... adnkronos.com
Cedolare secca: guida completa aggiornata al 2026 - Locazioni brevi e cedolare secca: novità 2026 e riepilogo di tutte le regole per l'opzione della tassazione agevolata sugli affitti ... fiscoetasse.com
Affitti brevi, cambiano le aliquote della cedolare secca: dal terzo immobile scatta l’attività d’impresa https://www.corrierenazionale.net/2026/01/18/affitti-brevi-cambiano-le-aliquote-della-cedolare-secca-dal-terzo-immobile-scatta-lattivita-dimpresa/ Al via dal pri - facebook.com facebook
Quando si arriva alla proroga di un contratto di locazione abitativa, uno dei dubbi più frequenti riguarda il regime della cedolare secca: il locatore è tenuto a rinnovare formalmente l’opzione o questa continua automaticamente Risponde il Fisco lavoripub x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.