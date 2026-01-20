Cedolare secca gli esperti | Ecco come il settore cambierà con le nuove regole

L’introduzione delle nuove norme sulla cedolare secca, in vigore dal 2026, modifica alcuni aspetti della tassazione sugli immobili in affitto. Con aliquote confermate e nuove obbligazioni fiscali per determinate tipologie di locazioni, proprietari e professionisti devono aggiornare le proprie strategie di gestione. In questo articolo, analizziamo le principali novità e come queste influenzeranno il settore immobiliare, offrendo un quadro chiaro e preciso delle future regole.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.