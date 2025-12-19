Canale 5 cambio di programmazione in arrivo | la bellissima notizia per Io Sono Farah
Nuovo cambio di palinsesto in casa Mediaset: per la pausa natalizia il pomeriggio di Canale 5 viene rimodulato con una scelta ormai tipica del periodo, meno programmi di studio e più serialità. La revisione riguarda la fascia dal lunedì al venerdì dalle 14.45 in poi e scatterà da lunedì 22 dicembre 2025, con alcuni titoli simbolo che si fermano temporaneamente. Da quella data, infatti, stop al pomeridiano di Uomini e Donne e Amici. Per il dating show di Maria De Filippi è la consueta sosta delle feste, con rientro previsto il 7 gennaio, mentre le registrazioni agli studi Elios non dovrebbero interrompersi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
