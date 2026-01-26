Investito da un furgone nel Cosentino morto un 47enne

Un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone nei pressi di un distributore di carburante nel Cosentino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Un uomo di 47 anni di Grisolia è deceduto lunedì sera a Scalea, nel Cosentino, dopo essere stato investito sulla Strada statale 18 Tirrena inferiore da un furgone. Sul luogo dell'incidente, nei pressi di un distributore di carburante, è intervenuto il personale del Suem 118: inutili i soccorsi. Presenti anche polizia stradale, carabinieri e guardia di finanza. Le forze dell'ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

