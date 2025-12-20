Alessio Scacchi, sposato e padre di due bimbi piccoli, è morto in ospedale dopo l'incidente che ha visto coinvolta la sua auto e un furgone nel comune di Sant'Oreste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Scontro tra auto e bici alle 2 del mattino, morto un 17enne a Roma

Leggi anche: Scontro tra auto-tir-furgone in A22: un morto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nuoro, scontro tra un furgone e due auto a Prato Sardo; Incidente al Portuense, un 67enne morto e un ferito: caccia al conducente dell'auto che ha travolto un furgone. E in via Cassia morto un centauro di 20 anni. Un'altra vittima a Malafede; Forte impatto tra auto e furgone, due feriti in ospedale: lunghe code sulla statale; È scappato dopo l'incidente. Caccia al conducente dell'auto che ha ucciso il corriere Roberto Sabbatini.

Scontro tra auto e furgone alle porte di Roma, morto in ospedale il 47enne Alessio Scacchi - Alessio Scacchi, sposato e padre di due bimbi piccoli, è morto in ospedale dopo l'incidente che ha visto coinvolta la sua auto e un furgone nel comune ... fanpage.it