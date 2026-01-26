L'Inter conclude la giornata di Serie A con una vittoria convincente contro il Pisa, con il punteggio di 6-2. Grazie anche ai passi falsi di Napoli e Milan, i nerazzurri consolidano la posizione in testa alla classifica, rafforzando il loro percorso verso la stagione. Un risultato importante che permette alla squadra di mantenere il ritmo e guardare con fiducia alle prossime sfide.

L’ Inter chiude la domenica di Serie A nel modo migliore possibile: travolge il Pisa 6-2, approfitta delle frenate di Napoli e Milan e allunga in testa alla classifica. A Torino cade il Napoli contro la Juventus, all’Olimpico i rossoneri vengono fermati dalla Roma: un incastro perfetto che restituisce ai nerazzurri una leadership finalmente nitida, con cinque punti di vantaggio sul Milan. Non è una sentenza, ma è un segnale forte, costruito su continuità di rendimento e sulla capacità di capitalizzare i turni favorevoli sotto la guida di Cristian Chivu. La goleada contro il Pisa è la cornice di un momento che l’Inter aspettava. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, scatto in vetta: il turno perfetto vale il +5

