Il plenilunio di dicembre si mostrerà al suo massimo splendore consigli utili per lo scatto perfetto
E ntrando nel mese del Natale, se le città cominciano a illuminarsi, il cielo notturno si prepara al grande show per concludere il suo anno strepitoso. Dicembre, infatti, non è solo il mese dei regali, è anche quello di uno degli spettacoli astronomici più attesi: la Superluna Fredda. Perché la Luna si mostrerà in una veste straordinariamente grande e luminosa, chiudendo in bellezza il calendario degli eventi celesti del 2025. Superluna del Castoro 2025: la luna più grande e luminosa dell’anno incanta il cielo X Leggi anche › Lemmon, la cometa che accende il cielo di novembre La Luna non è sempre alla stessa distanza da noi: la sua orbita attorno alla Terra, infatti, non è un cerchio perfetto, ma un’ellisse. 🔗 Leggi su Iodonna.it
