E ntrando nel mese del Natale, se le città cominciano a illuminarsi, il cielo notturno si prepara al grande show per concludere il suo anno strepitoso. Dicembre, infatti, non è solo il mese dei regali, è anche quello di uno degli spettacoli astronomici più attesi: la Superluna Fredda. Perché la Luna si mostrerà in una veste straordinariamente grande e luminosa, chiudendo in bellezza il calendario degli eventi celesti del 2025. La Luna non è sempre alla stessa distanza da noi: la sua orbita attorno alla Terra, infatti, non è un cerchio perfetto, ma un'ellisse.

© Iodonna.it - Il plenilunio di dicembre si mostrerà al suo massimo splendore, consigli utili per lo scatto perfetto