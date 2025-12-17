Frontale tra due auto feriti estratti dalle lamiere | traffico nel caos
Un incidente frontale tra due automobili ha causato feriti e disagi sulla strada di Provagli d’Iseo. Lo schianto, avvenuto sotto la pioggia, ha provocato un forte impatto e l’intervento di soccorsi, creando caos nel traffico locale. La scena ha suscitato grande paura tra i presenti e ha richiesto l’intervento tempestivo di ambulanza e vigili del fuoco.
Lo schianto sotto la pioggia, il boato, poi le sirene di ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco. Momenti di grande paura nella mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre, lungo via Brescia a Provagli d’Iseo. Per cause al vaglio della polizia stradale, due auto si sono scontrate frontalmente intorno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Spaventoso frontale in galleria, auto prende fuoco: feriti e caos traffico
Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, mamma e bimbo di 2 anni estratti dalle lamiere: sono gravissimi, il piccolo è intubato
Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Kmh diventa virale sui social
Incidente frontale tra SUV e auto a Vivaro: quattro feriti, gravissima una 65enne - Violento scontro frontale tra auto e SUV a Vivaro: quattro feriti, una donna in condizioni critiche. notizie.it
Violento scontro tra auto e suv a Vivaro. Quattro feriti, gravissima una donna - La donna di 54 anni alla guida dell’utilitaria è stata rianimata a lungo sul posto prima del trasferimento in elicottero all’ospedale ... rainews.it
Vittorio Veneto, scontro frontale tra due auto: arriva l'ambulanza del Suem 118 - facebook.com facebook
Scontro frontale fra auto a Padergnone. Diverse persone ferite. Soccorsi sul posto. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.