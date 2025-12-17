Frontale tra due auto feriti estratti dalle lamiere | traffico nel caos

Un incidente frontale tra due automobili ha causato feriti e disagi sulla strada di Provagli d’Iseo. Lo schianto, avvenuto sotto la pioggia, ha provocato un forte impatto e l’intervento di soccorsi, creando caos nel traffico locale. La scena ha suscitato grande paura tra i presenti e ha richiesto l’intervento tempestivo di ambulanza e vigili del fuoco.

