Incidente in piazzetta Verdi | danni anche per auto in sosta

Un incidente si è verificato questa mattina in piazzetta Verdi, all'intersezione con via di Porcigliano, a Lecce. Due automobili sono rimaste coinvolte, causando danni anche a veicoli in sosta nella zona. L’evento si è verificato poco prima delle 10 e, al momento, non sono stati segnalati feriti. La dinamica e eventuali conseguenze sono ancora in fase di chiarimento.

Poco prima della 10 collisione tra due vetture all'intersezione con via di Porcigliano e successivo coinvolgimento di altri due veicoli che erano parcheggiati LECCE – Un incidente che ha coinvolto due auto si è verificato poco prima delle 10 in piazzetta Verdi, all'intersezione con via di Porcigliano. Non ci sono state particolari conseguenze per conducenti e occupanti, ma i danni rimediati dai veicoli non sono stati banali. Interessati dalla carambola anche altri due veicoli che erao regolarmente parcheggiati. Secondo le ricostruzioni, una Renault Twingo proveniente da via di Porcigliano ha colpito una Mercedes classe B che era in movimento da via Piave verso la piazzetta.

