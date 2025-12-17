Minacce a passanti danni alle auto in sosta e pugni ai poliziotti | arrestato un 24enne

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Faenza hanno arrestato un uomo di 24 anni proveniente dalla Nuova Guinea, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario a causa di un comportamento violento che ha coinvolto passanti, veicoli in sosta e agenti stessi.

Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato di Faenza hanno provveduto all'arresto di un cittadino della Nuova Guinea di ventiquattro anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

