incendio in una rimessa distrutte due barche

Nel pomeriggio di oggi, un incendio ha interessato la rimessa

Un’alta nuvola di fumo nero visibile a grande distanza ha segnato il pomeriggio di Lido degli Estensi, dove sono andate a fuoco due barche accantierate al rimessaggio ‘ Nautica del porto ’ di via Cagliari, poco distante dal ponte Albani sulla Romea. L’ incendio sembra essersi sviluppato da un’imbarcazione per poi aggredire quella a fianco, completamente distrutta dalle fiamme (compresi i grossi motori entrobordo di cui era dotata). Le due imbarcazioni erano poste su dei cavalletti in ferro e sostenute da travi per evitare eventuali sbandamenti. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Comacchio ai quali, proprio per la gravita dell’incendio, sono andati in soccorso anche quelli della caserma di Codigoro oltre a due colleghi provenienti dal comando di Ferrara che hanno portato schiumogeni e altri prodotti coi quali spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lido degli Estensi. Attimi di apprensione oggi – domenica 25 gennaio – intorno alle ore 14.15 in via Cagliari, a Lido degli Estensi, dove una pattuglia della stazione dei carabinieri è intervenuta presso il rimessaggio “Nautica del Porto” per un incendio che ha i - facebook.com facebook