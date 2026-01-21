Giovane operaio cade da 5 metri all' interno di una rimessa per barche | elitrasportato in ospedale

Un giovane operaio è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro, cadendo da un’altezza di cinque metri all’interno di una rimessa per barche. L’intervento tempestivo ha previsto l’uso di un’eliambulanza per il trasporto in ospedale. Questo episodio si aggiunge a una serie di infortuni recenti avvenuti in diverse località della regione, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Prosegue, senza sosta, la conta degli infortuni sul lavoro. Dopo quelli alla ditta Kastamonu, nella cava di via Eridano e in un terrapieno a Ostellato, mercoledì intorno alle 13.45 un quarto incidente è avvenuto in una rimessa di barche in fase di ristrutturazione di proprietà di una società veneziana, situata lungo la strada provinciale 53, all'altezza dell'abitato di Codigoro. Secondo quanto riportato dalle autorità, un operaio (italiano, classe 2002, dipendente di una ditta bergamasca) è caduto dal lucernaio del capannone, da un’altezza di circa cinque metri. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 - e agli addetti Spsal -, sono giunti anche i carabinieri.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Operaio cade da un escavatore, elitrasportato in ospedale a RomaNella mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, si è verificato un grave incidente sul lavoro a Trivigliano, in provincia di Frosinone.

Operaio cade da un'altezza di 6 metri a bordo di una naveUn incidente si è verificato questa mattina a bordo di una nave, quando un operaio è caduto da un'altezza di circa 6 metri.

