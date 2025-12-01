Un big è in calo Sondaggio La7 | la notizia su Meloni Schlein e Conte Chi sale e chi scende
Il panorama politico italiano, così come fotografato dal più recente sondaggio realizzato da SWG per il TG La7 e diffuso oggi, 1 dicembre 2025, mostra dinamiche di lieve ma significativa variazione tra le principali formazioni. Nonostante i movimenti settimanali siano marginali, essi delineano un quadro di consolidamento per la maggioranza relativa e di crescita per il principale partito d’opposizione, il Movimento 5 Stelle, a discapito di un leggero arretramento delle due forze politiche di testa: Fratelli d’Italia e il Partito Democratico. La distanza tra la prima e la seconda forza rimane comunque abissale, confermando la netta supremazia del partito della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sondaggio Eumetra FDI sopra il 31% in calo 5 Stelle e Forza Italia. AVS ad un passo dal 7% sondaggio completo https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-eumetra-26-novembre/ - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggio Ixe, Meloni veleggia oltre il 30%: la marcia trionfale di FdI e governo non conosce sosta. Il Pd tra stagno e calo, crollo M5S Vai su X