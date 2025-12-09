Non è l’età…è consapevolezza | scopri il tuo pavimento pelvico
La menopausa non è una resa, è una trasformazione. Spesso i piccoli fastidi che consideriamo “normali” non dipendono dagli anni, ma da una pelvi che chiede attenzione. Durante questo nuovo incontro — il terzo di un percorso che sta creando sempre più consapevolezza — la dott.ssa Rita Molinini. 🔗 Leggi su Veronasera.it
