Roma ha nuovamente accolto l’VIII edizione del Premio ANGI 2025, l’Oscar dell’Innovazione che riunisce istituzioni, imprese, startup e giovani talenti per raccontare le eccellenze italiane della trasformazione digitale. Nel Tempio di Vibia Sabina e Adriano si sono confrontati rappresentanti del mondo pubblico e privato, con un focus particolare sul ruolo internazionale dell’innovazione italiana. Tra gli interventi istituzionali di maggior rilievo, quello di Strozzi, capo dell’Ufficio Innovazione Tecnologica e Startup del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha illustrato l’impegno del MAECI nel sostenere l’internazionalizzazione dell’ecosistema startup italiano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Strozzi (MAECI): “Sosteniamo le startup italiane nel loro ingresso nei mercati esteri”

