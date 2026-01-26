Imola il ‘Quartetto di Messiaen’ a Palazzo Monsignani

In occasione della Giornata della Memoria, Imola ospita il ‘Quartetto di Messiaen’ a Palazzo Monsignani. L’evento si svolgerà domani alle ore 20, offrendo un momento di riflessione musicale in un contesto storico. Un’occasione per ascoltare un importante ensemble in un luogo di significato culturale e commemorativo, nel rispetto della ricorrenza internazionale.

Imola, 26 gennaio 2026 – In occasione della ricorrenza internazionale della Giornata della Memoria, domani, alle 20.45, nella Sala Mariele Ventre di Palazzo Monsignani, si terrà il concerto inaugurale della rassegna I Concerti dell’Accademia: ‘Un incontro magico nel campo di concentramento di Görlitz’, un progetto di Guido Barbieri, anche autore dei testi e voce recitante. Il concerto fa rivivere uno degli episodi più toccanti della tragica parabola della Shoah, quello accaduto nello Stalag VIII-A di Görlitz: il compositore francese Oliver Messiaen nel maggio del 1940 fu fatto prigioniero dai tedeschi e internato nel campo; qui il direttore, appassionato di musica, venuto a conoscenza delle competenze musicali di Messiaen e di altri prigionieri, concesse loro di preparare un concerto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

