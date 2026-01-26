Il Vicenza schianta il Cittadella 4-1 con una prova maiuscola e allunga in classifica sulle dirette contendenti

Il match tra Vicenza e Cittadella si è concluso con una vittoria netta per i padroni di casa, che hanno ottenuto un successo di 4-1. La gara ha evidenziato il buon momento della squadra veneta, che grazie a questa prestazione si è allontanata in classifica, mantenendo un vantaggio considerevole sulle inseguitrici.

Il Vicenza, con una prestazione maiuscola, stende il Cittadella 4-1 e vola a +15 dal Lecco, sconfitto in casa contro l'Inter U23. In un Menti esaurito e che ribolle di entusiasmo, la squadra di Gallo gioca una gara quasi perfetta. Dimostrazione di forza dei biancorossi, che ottengono la 18a vittoria stagionale. Dopo la rete di Pellizzari nel primo tempo e il pareggio ad inizio ripresa di Anastasia, vanno a segno Stückler, Caferri e Alessio. In cronaca. Al 6' grande lancio di Leverbe per Stuckler, che davanti a Maniero, si allunga il pallone e il portiere del Cittadella si salva in corner.

