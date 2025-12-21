Auto con 4 giovani si schianta a Vicenza | nell’incidente morto 19enne feriti due coetanei e una 17enne
La tragedia si è consumata nella serata di ieri, sabato 20 dicembre, quando l’auto con i quattro ragazzi, per motivi ancora da accertare, ha sbandato improvvisamente schiantandosi contro un muro ad Arcugnano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
