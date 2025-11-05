Faida per lo spaccio tra bande rivali | individuati i colpevoli del tentato omicidio di Postalesio
La polizia di Stato di Sondrio ha individuato e arrestato gli autori della sparatoria che si è verificata nella notte tra il 5 e il 6 agosto nei boschi del Comune di Postalesio,in occasione della quale un uomo di 30 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco. Faida tra bandeIl grave fatto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
