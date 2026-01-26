' Il senso della realtà' presentazione del libro di Anna Maria Lorusso organizzata da Ferra Cambia

Mercoledì 28 alle 17.30, presso il Libraccio di piazza Trento e Trieste, si terrà la presentazione del libro

Mercoledì 28 alle 17.30, al Libraccio di piazza Trento e Trieste si terrà, organizzata da Ferrara Cambia, la presentazione del volume ‘Il senso della realtà’ di Anna Maria Lorusso, professore ordinario di Semiotica della cultura e analisi dei testi giornalistici nell’Università di Bologna. Introdurrà Andrea Maggi, presidente di Ferrara, modererà Giuseppe Ucci. Il libro della Lorusso accompagnerà il lettore attraverso quattro esempi – la televisione dei reality, il true crime, ossia le trasmissioni che fondono fatti reali di crimini con tecniche narrative, documentari cospirazionisti e i video creati dall’intelligenza artificiale – in una riflessione su come sia sempre più difficile distinguere verità e realtà.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

