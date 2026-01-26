Il saluto della Coppa del Mondo a Dorothea Wierer segna la conclusione della sua ultima gara in stagione. La Mass Start femminile di Nove Mesto na Morave ha rappresentato il momento finale per la biathleta più vincente dello sport azzurro, lasciando un segno significativo nel biathlon internazionale.

La Mass Start femminile di Nove Mesto na Morave è stata l'ultima gara di Coppa del Mondo della biathleta più vincente dello sport azzurro: Dorothea Wierer. La due volte vincitrice della classifica generale è stata salutata da decine di migliaia di tifosi al termine di una breve cerimonia a lei dedicata dagli organizzatori della tappa, segno dell'affetto e della popolarità dell'azzurra ben fuori dai confini nostrani. Wierer ora guarda alle olimpiadi di casa con la consapevolezza di potersi giocare le proprio chance per poter chiudere una carriera straordinaria nel modo migliore possibile: appuntamento nella sua Anterselva dove si disputeranno le gare di biathlon di Milano Cortina 2026.

© Gazzetta.it - Il Saluto della Coppa del Mondo a Dorothea Wierer

