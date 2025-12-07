Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | Dorothea Wierer scivola in quinta posizione

Al termine della prima tappa di Oestersund, in Svezia, guida la classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon femminile la finlandese Suvi Minkkinen, prima a quota 191, mentre Dorothea Wierer scivola in quinta piazza con 136, invece entra in top ten Lisa Vittozzi, decima con 87. La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

