Il salotto sul mare di Valentino la storia e il valore del leggendario TM Blue One

Il TM Blue One, lo yacht di Valentino Garavani, rappresenta uno dei suoi beni più distintivi. Costruito nel 1988 e lungo 46 metri, è testimonianza del suo stile e della sua passione per il mare. Dopo la scomparsa di Valentino il 19 gennaio 2026, il TM Blue One rimane un simbolo della sua eleganza e del suo patrimonio.

Tra i beni più rappresentativi lasciati da Valentino Garavani, scomparso a Roma il 19 gennaio 2026, spicca senza dubbio il suo yacht, il TM Blue One, imbarcazione lunga 46 metri costruita nel 1988. Un vero simbolo dello stile di vita dello stilista, non solo per il prestigio ma anche per la storia che porta con sé. Ecco quanto vale. Secondo una perizia redatta dallo studio tecnico del comandante Alberto Bertacca, il valore attuale dello yacht è stimato in 12,4 milioni di euro. L’imbarcazione era stata riscattata dal leasing nel 1994 e, come riportato sul Corriere della Sera, rappresenta tuttora una voce di spesa significativa, oltre un milione di euro l’anno tra costi e gestione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il salotto sul mare di Valentino, la storia e il valore del leggendario TM Blue One Approfondimenti su blue one Cos’è lo storione beluga, il gigante leggendario del Po: la storia di un salvataggio eccezionale Sissi, la storia del Florentiner, il leggendario diamante giallo ritrovato dopo un secolo Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su blue one Argomenti discussi: Si crei il salotto della città in corso Umberto e si riaprano al traffico i corsi; Pieve di Teco, il Roba da Matti ha preso il posto del mitico Bar Sport Trattoria del Borgo Antico; GUARDA IN TV. CASA BAGARIA: IL SALOTTO DA CARMELA. IN ONDA ALLE 22.10; Perché sempre più stranieri vogliono comprare casa a Cagliari e nel Sud Sardegna: la classifica dei Comuni più ambiti. Il TM Blue One rientra tra i motor yacht di lusso classici, con caratteristiche che nel tempo lo hanno reso riconoscibile in tutto il Mediterraneo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.