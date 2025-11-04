Cos’è lo storione beluga il gigante leggendario del Po | la storia di un salvataggio eccezionale
Ferrara, 4 novembre 2025 – ‘Non si sa se questo esemplare è un caso isolato o il preludio di un lento ritorno della specie nei nostri fiumi e mari, intanto, il fiume Po ha ritrovato per un momento il suo gigante leggendario ’, così Mattia Lanzoni, professore dell’università di Ferrara, ripercorre i momenti del ritrovamento lungo il Po di uno storione beluga, considerato estinto in Italia da cinquant’anni. All’operazione hanno preso parte la professoressa Anna Gavioli, con alcuni borsisti del gruppo di ecologia, personale del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Regione Emilia-Romagna ambito Ferrara e i volontari delle associazione pesca Eurocarp e Recupero Fauna Ittica Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
