Musetti-Wawrinka è battaglia di rovesci ad una mano | Lorenzo vince così

Gazzetta.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al debutto nell’ATP 250 di Atene, Lorenzo Musetti supera in rimonta Stan Wawrinka in quella che è stata una battaglia tra (splendidi) rovesci ad una mano, durata 2 ore e 25 minuti e finita col punteggio di 4-6 7-6 (5) 6-4. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

