Musetti-Wawrinka è battaglia di rovesci ad una mano | Lorenzo vince così
Al debutto nell’ATP 250 di Atene, Lorenzo Musetti supera in rimonta Stan Wawrinka in quella che è stata una battaglia tra (splendidi) rovesci ad una mano, durata 2 ore e 25 minuti e finita col punteggio di 4-6 7-6 (5) 6-4. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Vittoria con brivido per Musetti ? Wawrinka mette in difficoltà Musetti che però riesce a vincere in rimonta e a mantenere vive le speranze di qualificazione alle Nitto ATP Finals
#Musetti "Sono contento di aver condiviso il campo con una legenda come Stan (Wawrinka), applausi per lui: oggi ha mostrato un tennis impressionante. Ho dovuto alzare il livello per vincere questa partita, sopratutto nel terzo set. Lui non era in difficoltà dal p
Musetti trema, poi batte Wawrinka. Il sogno Finals è ancora vivo - break del secondo set e poi piega al terzo un redivivo svizzero e raggiunge i quarti ad Atene.
Wawrinka incorona Musetti: "Lorenzo è il futuro del rovescio a una mano" - Ce ne sono di fantastici da vedere come quello di Musetti"