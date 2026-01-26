Il rettore della Bocconi a gres art | si parla della situazione economica internazionale

Il 26 gennaio alle 18, il Rettore dell’Università Bocconi, Francesco Billari, terrà una visita a gres art 671, in via San Bernardino n. Bergamo. L’incontro sarà un’occasione per discutere della situazione economica internazionale, offrendo un approfondimento sui temi attuali che coinvolgono economia e politica mondiale. Un momento di confronto dedicato a studenti, professionisti e interessati, in un contesto di dialogo e analisi.

L'INCONTRO. Lunedì 26 gennaio alle ore 18, il Rettore dell'Università Bocconi, Francesco Billari, incontrerà a gres art 671 a Bergamo in via San Bernardino n. 141 i laureati e i diplomati dei master dell'Ateneo milanese.

