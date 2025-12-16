Milazzo Daspo per cinque anni a quattro ultras | stadio vietato e obbligo di firma durante le gare

Quattro ultras del Milazzo sono stati destinatari di un Daspo di cinque anni, con divieto di accesso allo stadio e obbligo di firma durante le partite. La misura è stata adottata a seguito di comportamenti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico, al fine di garantire la sicurezza durante gli eventi sportivi.

Partite di calcio vietate per cinque anni a quattro tifosi del Milazzo ritenuti responsabili di comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento di Daspo è stato disposto dal questore di Messina, Annino Gargano, al termine di un'istruttoria approfondita condotta.

Questura di Messina, DASPO per quattro ultras: stadio vietato per cinque anni - Il Questore di Messina ha disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di quattro tifosi ritenuti pericolosi, responsabili di ...

