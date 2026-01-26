il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni giorno alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e GPL in tutte le regioni italiane. Un servizio utile per chi desidera conoscere in tempo reale le variazioni dei costi dei carburanti, offrendo informazioni precise e affidabili per una scelta consapevole.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 26 gennaio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

