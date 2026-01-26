Il Napoli è in regressione tattica Conte non ha molto tempo per invertire il trend

Il Napoli attraversa un momento di difficoltà tattica, con un calo di efficacia offensiva. La sconfitta contro la Juventus (3-0) evidenzia le criticità della squadra di Conte, che ha poco tempo per riorganizzarsi e invertire il trend. La partita rappresenta una fotografia fedele dello stato attuale del club, richiedendo interventi mirati per migliorare le prestazioni nelle prossime gare.

Inconsistenza offensiva. Juventus-Napoli 3-0 è una partita che restituisce una fotografia fedele della squadra di Conte, almeno in questo momento della stagione. Se da una parte del campo si sono manifestati degli evidenti problemi di tenuta difensiva, legati più alla concentrazione dei singoli che a un discorso puramente tattico, dall’altra abbiamo assistito a una prova offensiva davvero inconsistente. Ecco, inconsistente è il termine giusto per definire il Napoli visto a Torino e nelle ultime partite: gli azzurri, in questo momento, non hanno alcuna concretezza offensiva. Mancano di imprevedibilità nei singoli, e in più i giochi tentati – o anche solo abbozzati – sono facilissimi da arginare, da bloccare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

