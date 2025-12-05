Napoli Juve Spalletti deve invertire l’ultimo trend | da quante partite i bianconeri non battono gli azzurri Il dato parla chiaro

Napoli Juve, il tabù recente è chiaro: 5 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 8 gare. I bianconeri cercano di onorare il dominio storico di 71 vittorie. La sfida tra Napoli e Juventus è ricca di storia, e il bilancio complessivo è nettamente a favore della Vecchia Signora. La Juventus è la formazione che ha superato più volte i partenopei nel massimo campionato italiano, con ben 71 vittorie in 158 precedenti totali. È anche la squadra che ha segnato più reti (228) contro gli azzurri. Nonostante il dominio storico, il recente bilancio è negativo per i bianconeri. La Juventus ha infatti vinto solo una delle ultime otto gare di Serie A contro il Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, Spalletti deve invertire l’ultimo trend: da quante partite i bianconeri non battono gli azzurri. Il dato parla chiaro

Argomenti simili trattati di recente

Conte in silenzio, Spalletti resta a Torino: il botta e risposta prima di Napoli-Juve - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Juve ad alta tensione: mossa "anti-botti" di Spalletti, Conte non parla #napoli-juve Vai su X

Conte in silenzio, Spalletti resta a Torino: il botta e risposta prima di Napoli-Juve - Destini che si incrociano e scelte differenti in vista del big match del Maradona: cosa hanno scelto i due allenatori ... Scrive corrieredellosport.it

Quelli a Napoli sono stati anni indelebili per il tecnico della Juventus, che ora torna al Maradona da avversario - Quelli a Napoli sono stati anni indelebili per il tecnico della Juventus, che ora torna al Maradona da avversario ... Come scrive msn.com

Probabili formazioni Napoli Juve: le ultime sulle scelte di Spalletti, da non sottovalutare queste opzioni - Probabili formazioni Napoli Juve: le ultime sulle scelte di Spalletti, da non sottovalutare queste opzioni. juventusnews24.com scrive

Napoli-Juventus, chi gioca in attacco: perché David è favorito su Openda, l'effetto Lobotka - Juventus e per Luciano Spalletti non mancano alcuni dubbi di formazione: sarà la prima senza Vlahovic in campionato. Segnala ilbianconero.com

IL COMMENTO - Mauro: "Napoli-Juventus? Azzurri favoriti, Spalletti? Il suo scudetto uno dei più belli di sempre" - L'ex centrocampista della Juventus è stato intervistato da La Stampa, parlando così di Kenan Yildiz, ... napolimagazine.com scrive

KISS KISS - Petrazzuolo: "Napoli- Juventus, Conte dovrebbe ripartire dalla coppia McTominay-Elmas a centrocampo, Spalletti? Con lui la piazza ha vissuto qualcosa di eccezionale ... - Antonio Petrazzuolo, direttore di "Napoli Magazine", è intervenuto a "Il calcio della Sera" su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quale coppia mi aspetto al centrocampo contro la Juventus? Si legge su napolimagazine.com