Il Lentigione macina un’altra vittoria

Il Lentigione ottiene un'altra vittoria, battendo il Tropical Coriano 2-0. La partita si conclude con le reti di Cheli e Masini, che entrano nel secondo tempo. La squadra dimostra solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica. Ecco i dettagli della formazione e i cambi effettuati durante l'incontro.

LENTIGIONE 2 TROPICAL CORIANO 0 LENTIGIONE: Cheli, Masini (40' st Cudini), Capiluppi, Mele, Bita, Panigada, Nappo (33' st Pari), Penta, Nanni (12' st Jassey), Montipò (12' st Battistello), Alessandrini (21' st Cellai). A disp. Pagani, Cavacchioli, Mordini, Miglietta. Allenatore: Pedrelli. TROPICAL CORIANO: De Gori, Moricoli, Bellavista (12' st Anastasi), Fabbri, Malo, Rossi, Pasquini (21' st Enchisi), Danieli (28' st B. Brisku), Pacchioni, Barbatosta, E. Brisku (12' s.t. Capicchioni). A disp. Pollini, Franco, Piermaria, Imola, Bianchi. Allenatore: Scardovi. Arbitro: Volpi di La Spezia (Damato di Milano e Benzi di Crema).

