Il Lentigione macina un’altra vittoria
Il Lentigione ottiene un'altra vittoria, battendo il Tropical Coriano 2-0. La partita si conclude con le reti di Cheli e Masini, che entrano nel secondo tempo. La squadra dimostra solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica. Ecco i dettagli della formazione e i cambi effettuati durante l'incontro.
LENTIGIONE 2 TROPICAL CORIANO 0 LENTIGIONE: Cheli, Masini (40’ st Cudini), Capiluppi, Mele, Bita, Panigada, Nappo (33’ st Pari), Penta, Nanni (12’ st Jassey), Montipò (12’ st Battistello), Alessandrini (21’ st Cellai). A disp. Pagani, Cavacchioli, Mordini, Miglietta. Allenatore: Pedrelli. TROPICAL CORIANO: De Gori, Moricoli, Bellavista (12’ st Anastasi), Fabbri, Malo, Rossi, Pasquini (21’ st Enchisi), Danieli (28’ st B. Brisku), Pacchioni, Barbatosta, E. Brisku (12’ s.t. Capicchioni). A disp. Pollini, Franco, Piermaria, Imola, Bianchi. Allenatore: Scardovi. Arbitro: Volpi di La Spezia (Damato di Milano e Benzi di Crema). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il Lentigione inizia come ha finito: esultando. Battuto il Crema, è la sesta vittoria di filaIl Lentigione conclude la serie di incontri con un successo, battendo il Crema e ottenendo la sesta vittoria consecutiva.
Leggi anche: Yuri Romanò macina punti in Russia, ma il Fakel fatica a ingranare
Sabotic, 17 minuti di paura. Il calciatore del Lentigione rianimato dopo un terribile impatto fronte contro nucaDiciassette interminabili minuti, in cui la vita di Minel Sabotic è stata appesa a un filo. Alle 16,20, quando Lentigione-Carpi viveva l’ultimo assalto dei gialloblù reggiani in cerca del pareggio, si ... ilrestodelcarlino.it
Serie D: Lentigione sfida Fiorenzuola in un match decisivo per i play-offIl Lentigione affronta il Fiorenzuola in una partita cruciale per il terzo posto e i play-off di Serie D. La terzultima giornata del campionato di Serie D va in scena oggi come anticipo della domenica ... ilrestodelcarlino.it
