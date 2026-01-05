Il Lentigione inizia come ha finito | esultando Battuto il Crema è la sesta vittoria di fila

Il Lentigione conclude la serie di incontri con un successo, battendo il Crema e ottenendo la sesta vittoria consecutiva. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, mantenendo alta la concentrazione della squadra e consolidando la propria posizione in classifica. Una prestazione che testimonia l’ottimo stato di forma e la continuità di rendimento del team in questa fase della stagione.

CREMA 0 LENTIGIONE 1 CREMA 1908: Ferrara, Arpini, Azzali (44' st Valdameri), Erman (25' st Gramignoli), Vailati (46' Maccherini), Camilleri, Cerasani (17' st Abbà), Tomella (37' st Pavesi), Recino, Mozzanica, Fenotti. A disposizione: Maianti, Tonini, Varisco, Niculae, Ndema. All: Piccolo. LENTIGIONE: Gasperini, Bita, Capiluppi, Nanni (31' st Mordini), Penta, Masini, Battistello (19' st Pari), Alessandrini (19' st Jassey), Cellai (31' st Montipò), Nappo, Cudini. A disposizione: Cheli, Nava, Panigada, Agbekornu, Mele. All: Pedrelli. Arbitro: Zito di Rossano (Petrakis e Della Bartola). Rete: 41' pt Nanni (rig.

