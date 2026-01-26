Il latitante che va tranquillamente al bar

Un cittadino moldavo di 32 anni, latitante condannato a oltre cinque anni di reclusione per rapina, atti persecutori, evasione e guida senza patente, è stato sorpreso mentre si trovava tranquillamente al bar. La sua presenza in pubblico, nonostante la condanna, evidenzia come alcuni individui scelgano di ignorare le conseguenze legali, continuando a muoversi liberamente nel territorio.

È stato fermato dalla polizia dopo una latitanza durata oltre sei mesi. Il controllo è scattato nell'ambito di un servizio di contrasto alla microcriminalità all'interno del locale. L'uomo ha esibito un passaporto regolare, ma privo di visto. È stato il fotosegnalamento in questura a tradirlo, rivelando la sua vera identità e l'ordine di carcerazione emesso a Bologna. Lo rende noto Brescia Today. Una cattura che ricorda quella di Marin Jelenic, accusato dell'omicidio del capotreno, Alessandro Ambrosio. Anche lui venne fermato nel bresciano, a Desenzano del Garda, davanti alla stazione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Armi ed esplosivi in un bar albanese: finanzieri rintracciano latitante, era in casa di una connazionaleLe forze dell'ordine hanno rintracciato un latitante in un'abitazione di Fasano, nel Salento.

