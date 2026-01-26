Il gusto della precisione | Carlotta Orrico e il gelato che ha conquistato la Florida

Carlotta Orrico, artigiana formata da Carpigiani, ha portato la sua passione per il gelato in Florida, dove gestisce un laboratorio dedicato alla produzione artigianale. Con un riconoscimento nel circuito del Gelato Festival, si distingue per la cura nella selezione degli ingredienti e l’attenzione alla qualità. La sua esperienza e dedizione fanno del suo gelato un esempio di tradizione e precisione, apprezzato dai clienti locali.

Un'artigiana formata da Carpigiani, un riconoscimento nel circuito del Gelato Festival e un piccolo laboratorio in Florida dove la tradizione viene misurata, testata e servita ogni giorno. C'è un momento (di solito al primo assaggio) in cui capisci se il "gelato italiano" è solo un'etichetta o una vera filosofia di lavoro. La differenza raramente riguarda l'arredo o l'immagine. Vive nei dettagli: lo scatto pulito degli agrumi prima che arrivi la dolcezza, il modo in cui un gusto "tiene la linea" mentre si scioglie, l'assenza di cristalli di ghiaccio anche dopo qualche minuto sul tavolo. È tecnica, non nostalgia.

