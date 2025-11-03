Sammontana dalla latteria di paese al colosso del gelato che ha conquistato il mondo

Empoli, 3 novembre 2025 – Una piccola latteria di paese che diventa colosso internazionale. Una storia tutta italiana, o meglio, del “gelato all’Italiana”. In una parola: Sammontana. Chi non ha mai avuto in freezer un Barattolino? Domanda retorica. Ma per arrivare all’iconico contenitore, che ha fatto conquiste anche Oltreoceano, il percorso della famiglia Bagnoli è stato lungo e virtuoso. I primi passi. Siamo nel 1946 a Empoli, in Toscana. Romeo Bagnoli, all’epoca casellante di provincia, apre una latteria che chiama Sammontana, come la fattoria di Montelupo Fiorentino da cui prende il latte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sammontana, dalla latteria di paese al colosso del gelato che ha conquistato il mondo

Leggi anche questi approfondimenti

Da un bar-latteria a un colosso dei gelati, addio a uno dei patron di Sammontana - X Vai su X

Morto Loriano Bagnoli, patron Sammontana - E' morto all'età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana. Segnala msn.com

Sammontana, morto Loriano Bagnoli presidente e patron: da un bar latteria ai gelati in tutto il mondo - latteria nel secondo dopoguerra a Empoli (Firenze), fu il fondatore dell'azienda insieme ai fratelli Renzo e Sergio ... Secondo corriere.it

Loriano Bagnoli è morto, addio al presidente e patron della Sammontana (il colosso dei gelati) - E' morto Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana. Secondo msn.com