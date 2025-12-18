Il dramma di Edoardo Maisetti stroncato da una grave malattia | Un esempio per tutti

Il mondo del calcio giovanile e la comunità di Darfo Boario Terme piangono la perdita di Edoardo Maisetti, scomparso all’età di 51 anni dopo una lunga lotta contro una grave malattia. Figura stimata e esempio di forza, lascia un vuoto profondo tra amici, familiari e giovani atleti. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione e di ricordo per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

