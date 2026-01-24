Milinkovic-Savic si è infortunato, creando preoccupazioni in vista della partita di domani contro la Juventus. Le sue condizioni sono ancora da valutare, e il rischio di perdere anche il suo portiere titolare si fa più concreto. La sfida di Napoli si fa complicata per Antonio Conte, che dovrà fare affidamento su eventuali alternative per mantenere l’equilibrio della squadra.

Altra possibile tegola per Antonio Conte, che rischia di perdere pure il suo portiere titolare per il big match di domani Quando si dice ‘piove sul bagnato’. Il Napoli continua ad affrontare un’emergenza che pare davvero non finire mai. Quando si pensa che non possa succedere più nient’altro, arrivati al picco massimo, ecco che l’inconveniente spunta di nuovo. Gli infortuni stanno martoriando la squadra di Conte, che domani si presenterà a Torino con la Juventus senza almeno 4-5 titolari ai quali fischia di aggiungersene pure un sesto. Vanja Milinkovic Savic (Ansafoto) – calciomercato.it Parliamo di Vanja Milinkovic-Savic, che in questo momento è a rischio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ansia Napoli, infortunio per Milinkovic-Savic: le sue condizioni in vista della Juve

Infortunio Frattesi, cosa filtra in vista del Napoli. E la Juventus monitora le sue condizioni per il mercatoL'infortunio di Frattesi ha suscitato interesse tra le tifoserie, soprattutto in vista del prossimo impegno tra Napoli e Inter.

Leggi anche: Infortunio Vlahovic: accertamenti al J Medical per l’attaccante dopo lo stop in Nazionale. Le sue condizioni in vista di Fiorentina Juve – VIDEO

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il Napoli in ansia per Rrahmani e Politano: pericolo lungo stop; Ansia in casa Napoli: possibile lesione alla caviglia per Neres, rischia l'intervento; Napoli, altra grana: Neres rischia l'intervento alla caviglia e un lungo stop; Napoli, spezzoni in amichevole oggi per Meret e Lukaku. Le ultime su Anguissa, grande ansia per Neres.

Napoli in ansia per Neres, ipotesi intervento alla caviglia per il brasilianoDavid Neres, uscito per un fastidio alla caviglia nel corso del match contro la Lazio, potrebbe aver rimediato una lesione. In caso di intervento, i tempi di recupero si allungherebbero a dismisura ... internapoli.it

FLASH | Infortunio Neres, ansia Napoli: rischio operazione e tempi lunghi!Infortunio Neres – Sono ore di forte apprensione in casa Napoli per David Neres, fermatosi dopo la gara contro il Parma. Il brasiliano ha accusato un problema alla caviglia con interessamento del ... fantamaster.it

Ansia a Napoli per Antonio Vitiello, il 52enne è scomparso - https://nap.li/Tbcs - facebook.com facebook

Ansia totale in casa #Napoli per le condizioni di David #Neres: l'esterno brasiliano rischia seriamente l'operazione per un problema tendineo alla caviglia e un conseguente stop di tre mesi che lo taglierebbe fuori dai big match contro #Juventus e #Chelse x.com