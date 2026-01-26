Nel centro storico di Niscemi, il territorio mostra segni di deterioramento, mentre una frana lunga circa quattro chilometri avanza nella provincia di Caltanissetta. La situazione ha reso necessarie l’evacuazione di oltre mille abitanti, evidenziando la criticità di questa emergenza. La gravità dei fatti richiede attenzione e monitoraggio continuo per garantire la sicurezza delle persone e delle strutture coinvolte.

In provincia di Caltanissetta una frana lunga quattro chilometri continua a muoversi e oltre mille persone sono state evacuate Decine di case del centro storico di Niscemi, nella provincia siciliana di Caltanissetta, sono in bilico su uno strapiombo aperto da una frana gigantesca, lunga 4 chilometri. Oltre mille persone sono state allontanate dalle loro case, le scuole sono chiuse e il paese è quasi isolato. La frana continua a muoversi così rapidamente che per i vigili del fuoco è complicato capire quanto, come e dove si sta estendendo il fronte. La terra ha iniziato a muoversi domenica intorno alle 12:30, in particolare nei quartieri di Sante Croci, Trappeto e via Popolo, nel versante occidentale del paese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il centro storico di Niscemi sta collassando

Approfondimenti su niscemi centro

A causa di uno sciopero in corso, il trasporto pubblico locale a Udine e nella provincia sta vivendo notevoli disagi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su niscemi centro

Argomenti discussi: Il centro storico di Roma a 30 all'ora, è scattato il limite; Roma, centro storico a 30 km/h: una scelta di civiltà (e le solite polemiche); Nasce la Comunità del Centro storico, ecco gli obittivi; Zona rossa prorogata nel Centro storico. Dichiarazione consigliera comunale D’Alessandro.

La sindaca di Orzinuovi: «Il centro storico è il nostro cuore pulsante»Orzinuovi è il Comune dove si vive meglio tra i 46 centri bresciani sopra gli 8mila abitanti. La classifica annuale realizzata dalla nostra Qualità della vita consegna la medaglia d’oro alla cittadina ... giornaledibrescia.it

Lavori al palazzo della Provincia: «I dipendenti restano in centro». Buldorini: «Stiamo sistemando la sede di Piediripa»MACERATA Tra una settimana verrà definito il piano che interesserà il centro storico. E’ infatti in programma un incontro tra tecnici ... msn.com

Le immagini di un drone mentre riprendono la frana che avanza e che sta minacciando il centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Visibile anche il crollo dal vivo di una nuova porzione di terreno e di parte di una casa. Segui tutti gli aggiornament - facebook.com facebook

A Niscemi circa mille persone evacuate dopo la frana. Famiglie, attività e studi professionali costretti a lasciare le proprie case nel centro storico. A rischio gli edifici a pochi metri dal precipizio. La disperazione di uno sfollato: "Non so che fine farà la mia casa". x.com