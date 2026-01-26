Il cellulare in mano e i 10 colpi contro Pretti Che cosa è successo secondo per secondo Le proteste|I primi dubbi tra i repubblicani

Un'analisi dettagliata dei video sull’uccisione dell’infermiere a Minneapolis mette in discussione la versione ufficiale fornita da Kristi Noem, segretaria della Sicurezza interna degli Stati Uniti. La sequenza dei fatti, registrata in modo chiaro e senza impressioni emotive, evidenzia i momenti chiave dell’incidente, mentre tra i repubblicani si sollevano i primi dubbi sulla versione dei fatti.

Intorno alle 9 di sabato mattina, a Minneapolis, nel tratto di Nicollet Avenue noto come Eat Street per la densità di ristoranti, si stava svolgendo un’operazione anti-immigrazione della Border Patrol. Pochi minuti dopo, un cittadino statunitense, l’infermiere 37enne Alex Pretti che stava protestando contro la «retata», giaceva morto sull’asfalto colpito dagli agenti. La segretaria per la Sicurezza interna degli Usa, Kristi Noem ha dichiarato: «Questo individuo ha attaccato quegli agenti, aveva un’arma con sé con decine di munizioni e voleva fare del male a quegli agenti, avanzando verso di loro e impugnandola (l’arma, ndr) in quel modo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il cellulare in mano e i 10 colpi contro Pretti. Che cosa è successo secondo per secondo ?Minneapolis in piazza, il caso scuote gli Usa Un video mostra i momenti dell’episodio a Minneapolis, dove un infermiere è stato ucciso durante un conflitto.

Morte di Alex Pretti, cosa è successo: il cellulare in mano e i 10 colpi sparati contro l'infermiere: anatomia di una fine, istante per istanteL’analisi dei filmati sull’uccisione dell’infermiere a Minneapolis sembra smentire la versione data dal Dipartimento della Sicurezza interna ... corriere.it

Così è stato ucciso Alex Pretti: il cellulare in mano, la pistola rimossa dalla tasca, gli spari a bruciapelo. I video smentiscono l’IceMinneapolis, l’infermiere assassinato dagli agenti con almeno 10 colpi colpi di più pistole: un’esecuzione. Disarmato, stava solo aiutando una donna. I testimoni e i filmati smentiscono la versione ... quotidiano.net

Il cellulare in mano e i 10 colpi contro Pretti. Che cosa è successo secondo per secondo Minneapolis in piazza, il caso scuote gli Usa x.com

