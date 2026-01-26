il carpi vuole stringere per giani

Entro le prossime 48 ore, il Carpi definirà le strategie di mercato. Il direttore sportivo Bernardi insiste per portare Elia Giani, trequartista del 2000 del Pisa, in biancorosso. Il giocatore dovrebbe sostituire Cortesi, che è rimasto in panchina nell’ultima partita dell’Arezzo. La trattativa rappresenta un passo importante per il rafforzamento della rosa in vista delle prossime sfide.

Nelle prossime 48 ore si definiranno le mosse del mercato del Carpi. Il ds Bernardi continua il pressing per fare arrivare in biancorosso Elia Giani, trequartista mancino classe 2000 di proprietà del Pisa, che nei piani del Carpi dovrebbe sostituire Cortesi (ieri per l’ex capitano 90’ in panchina nel successo dell’Arezzo sulla Juve NG). Il giocatore è in forza al Brescia, ma con l’arrivo di Crispi dall’Avellino è stato messo in lista di uscita dalla società lombarda, dove ha giocato solo 9 volte, una da titolare. Ieri Giani nella sconfitta 2-1 in casa col Renate è entrato all’80’, dando il la con un suo tiro alla rete bresciana sullo 0-2 e sfiorando nel finale su punizione il pari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

