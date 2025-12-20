Serie C Il Carpi vuole un’altra ciliegina col Guidonia
CARPI L’eccellente 2025 del Carpi si chiude ad alta quota, alle 14,30 al ’Cabassi’ contro l’altra grande sorpresa del girone Guidonia Montecelio. I laziali arrivano da quarti della classe a +1 e per i biancorossi c’è la chance di mettere un’altra ciliegina in un cesto già pieno, anche per cancellare il ko di Forlì che ha lasciato grande amarezza per le decisioni del direttore di gara. "In settimana ci siamo confrontati con la squadra e analizzato i nostri errori e le nostre leggerezze di Forlì – spiega mister Stefano Cassani - dati alla mano, abbiamo fatto una discreta partita per occasioni create e gestione del possesso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
